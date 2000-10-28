Новый широкоформатный сканер появился в Госархиве области 17:43, 31 января 2018 г.



Сохранить редкие документы. В Государственном архиве новейшей истории Иркутской области появился новый широкоформатный сканер. Оборудование поможет оцифровать старые, ветхие бумаги. Техника позволяет сканировать с высокой четкостью потрепанные документы, написанные, например, карандашом. На сканер установлена специальная подсветка, которая не вредит бумаге в отличие от фотовспышек. Новое оборудование отличает и высокая скорость работы. В архиве хранятся тысячи дел, которые необходимо перевести в электронный вид.

"Это документы времен гражданской войны, воспоминания участников гражданской войны, революционных событий в Иркутске, дореволюционные документы. То есть там достаточно интересный пласт информации. Текст теряется, обесцвечивается. И их уже надо переводить в цифровой формат. И для удобства пользователей, чтобы не выдавать дела в читальный зал", - говорит Евгений Серебряков, начальник отдела государственного архива новейшей истории Иркутской области.

Для настройки сканера пригласили специалиста из Москвы. Завтра оборудование уже запустят в работу.