Нелегальные выезды на лед в Иркутской области мониторят из космоса 17:37, 31 января 2018 г.



Космос в помощь! Нелегальные выезды на лед в Иркутской области мониторят из космоса. Задействуют и авиацию МЧС России. Это позволяет сделать снимки высокого разрешения. Так, в Иркутской области за январь 2018 года выявлено 87 несанкционированных переездов по льду. Больше всего на Братском водохранилище, Байкале, Ангаре, Лене, Снежной, Уде, Витиме.

Подъезды к рекам отсыпаны снежными отвалами, выставлены бетонные блоки и запрещающие знаки "Выезд на лед опасен!". Нарушителей ждут штрафы. Для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических - от 25 до 50 тысяч рублей. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают: для безопасных поездок по льду действует 40 переправ.