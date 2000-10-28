Новые пособия родителям, у которых появился первенец, начали выплачивать в Приангарье 17:34, 31 января 2018 г.



О своем желании получать материальную поддержку уже заявили 10 семей. Не только из областного центра, но и из Ангарска, Усолья-Сибирского, Нижнеилимского, Заларинского, Осинского и Зиминского районов. Федеральные выплаты уже прозвали "президентскими", так как инициатором законопроекта выступил Владимир Путин.

Для получения пособия доход на одного члена семьи не должен превышать сумму в полтора прожиточных минимума – сейчас это примерно 16 тысяч рублей. Документы на получение можно собрать за пару дней. В списке: паспорт матери, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах и реквизиты банковского счета. Размер ежемесячного пособия в каждом регионе разный. У нас он составляет 10 тысяч 390 рублей. Его будут начислять, пока малышу не исполнится полтора года. Одними из первых получателей нового пособия стала семья Авезовых. 2 января у них появился на свет маленький Михаил. "Мы ожидаем в понедельник первые поступления денежных средств, это средства федерального бюджета полностью. Сегодня мы с Москвой связывались, они нас уверили, что в понедельник мы деньги первые увидим, пойдут выплаты данным семьям, которым уже мы назначили. За два месяца - за январь и за февраль", - сообщил Владимир Родионов, министр социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области.

Подробную информацию о том, как можно получить пособие при рождении первого ребенка, для будущих мам уже разместили во всех медицинских учреждениях региона: перинатальных центрах, роддомах и женских консультациях.