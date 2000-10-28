В Иркутске задержаны организатор и исполнитель заказного убийства 17:15, 31 января 2018 г.



В Иркутске задержали организатора и исполнителя заказного убийства, совершенного в прошлом году. В середине мая 2017-го в подъезде дома на бульваре Рябикова ночью соседи нашли тело мужчины со следами насильственной смерти. Эксперты установили, что пострадавший скончался на месте от пулевых ранений. Все факты говорили о заказном убийстве.

Известно, что погибший работал коллектором. Около года сыщики отрабатывали возможные версии и устанавливали круг подозреваемых лиц. В результате, удалось найти и убийцу, и заказчика преступления. Сейчас они находятся под стражей. Мужчина, заказавший своего знакомого, рассказал полиции, что это произошло из-за личной неприязни.