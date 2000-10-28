В одном из ТСЖ Иркутского района требуют членские взносы с нечленов товарищества 17:12, 31 января 2018 г.



На своей земле не хозяйка. Женщина купила участок в одном из садоводств в пригороде Иркутска с мечтами о собственном доме. Вот только крылья этой мечте неожиданно подрезали. Приступить к долгожданной стройке не получается, а счета за коммуналку приходят исправно. С вопросом "что же вообще происходит?" к месту спора отправилась съемочная группа.

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Своим участком Елена Степанова может только полюбоваться со стороны. Приступить к строительству дома для родителей женщина не может уже два года. В 2016-м она купила недвижимость в поселке Николов Посад Иркутского района. Сначала задалась вопросом подключения электричества и заключила договор с энергетиками. Но света так и не дождалась. "Через какое-то время нам пришло уведомление, что мы не имеем права провести вам электричество, так как данная земля находится в аренде у третьих лиц. Приехала я на участок, обратились к соседям, узнали, что здесь, оказывается, ТСЖ. Они владеют на правах аренды данным земельным участком. И, для того чтобы нам подключиться к электричеству, мы должны заплатить по 500 тысяч за каждый из участков. Получается, он у нас один, но он размежеван на две части", - говорит Елена Степанова, владелец участка.

То есть, чтобы стать членом ТСЖ, Елене необходимо разово внести один миллион рублей. При условии, что купила территорию она за 700 тысяч. Естественно, женщина отказалась. Здесь-то и начались проблемы. Дорогу хозяйке земли преградил шлагбаум. Председатель ТСЖ пояснил: попасть на свой участок Елена может только пешком, ездить на машине, а там более завозить стройматериалы нельзя. Вот только делать так незаконно. Такова позиция Верховного суда. 5 лет назад житель Санкт-Петербурга не смог попасть в собственный двор из-за самоуправства товарищества. Кстати, принуждать стать членом ТСЖ никто не имеет права, это противоречит уже Конституции России. Но руководство домоуправления, судя по всему, о таких тонкостях не знает.

Как ни странно, лучше всего в этом коттеджном поселке выглядит дом председателя. Но на стороне руководства ТСЖ не только Фортуна, но и ее сестра - Фемида. Суды один за одним выносят решения в пользу товарищества и взыскивают ЧЛЕНСКИЕ взносы с НЕЧЛЕНОВ товарищества. Марковская администрация нарушения чьих-либо прав во всей этой ситуации не видит и считает, что все происходит строго по закону. "Да, действительно земли общего пользования, предоставленные в аренду данному ТСЖ, используются по назначению под дорогу. У нас особых рычагов воздействия нет, потому что арендатор имеет право оградить свой земельный участок, установить какие-то ограждения", - сказала Наталья Бублик, начальник земельного отдела администрации Марковского МО.

Но адвокаты с такой позицией не согласны. Они готовятся отстаивать интересы Елены Степановой в суде. "Она на сегодняшний день является только владельцем земельного участка. Требования предъявляются непосредственно по оплате коммунальных услуг. То есть на земельном участке не расположено ни одного жилого помещения, на которое распространялись бы эти услуги. В ТСЖ у нас входят добровольно, а не принудительно. Здесь, получается, они хотят принудить людей незаконно. То есть платить все платежи", - прокомментировала Екатерина Хаустова, заместитель начальника государственного юридического бюро по Иркутской области.

А пока в этой запутанной истории разбирается прокуратура Иркутского района. До окончания проверки осталось совсем немного, и мы обязательно расскажем, кто же в итоге оказался неправ в этой истории.