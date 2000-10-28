Несколько управляющих компаний в Свердловском округе Иркутска оштрафованы за несвоевременную уборку снега 17:02, 31 января 2018 г.



Треть управляющих компаний в Свердловском округе Иркутска - 16 организаций - не выполняют свои обязанности в срок. Это выявил сегодняшний рейд сотрудников городской администрации. Итогом проверки стали 118 протоколов. Общий штраф составил 310 тысяч рублей.

В управляющих компаниях говорят, что проблема возникла из-за нехватки денег на вывоз снега. В этом году осадков выпало в два раза больше, а коммунальные тарифы остались на прошлогоднем уровне. Сейчас этот вопрос решается по каждому двору в индивидуальном порядке. "Сложность заключается в том, что в Свердловском районе дома расположены на возвышенностях, склонах. Это усложняет уборочные работы и заезд техники к жителям этих многоквартирных домов. По очистке дворов акцент сделан на расчистку проездов и тротуаров. В дальнейшем будет организована работа по вывозу снега", - говорит Антон Медко, председатель комитета по управлению Свердловским округом г.Иркутска.

В городской администрации принимают заявки от граждан на некачественную уборку снега управляющими компаниями. Оставить заявку также можно по телефону единой диспетчерской службы 520-112.