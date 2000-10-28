Сборная России одержала победу над командой Финляндии – 2:1 14:19, 31 января 2018 г.



Россия-Финляндия. Чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске. Интрига в исходе матча сохранялась до самого конца игры. Сборная Финляндии накануне потерпела серьезное поражение от шведов - 1:9 и на льду с россиянами не готова была сдаваться.

К тому же на руку гостям турнира хозяева часто ошибались на поле и тем самым давали соперникам фору. На 24-й минуте счет в матче с 12-метрового удара открывает 20-й номер гостей из Суоми. Спустя 6 минут под бурные овации трибун "наши" хоккеисты сравнивают цифры на табло. С таким счетом и заканчивается первый тайм. Во втором российская дружина забивает вновь, а гости ни одну из своих атак до конца не доводят - 2:1. "У меня возникло дежавю. Мне эта встреча напомнила матч в Сёдерхамне, когда у нас было очень много голевых моментов. Думаю, что, если бы мы забили свои мячи, игра Финляндии сложилась бы по-другому, они бы раскрывались и больше атаковали", - сказал Михаил Юрьев, главный тренер сборной России по хоккею с мячом.

Сегодня Россия выйдет на лед с фаворитами чемпионата мира - сборной Швеции.