Молодых людей Иркутской области призывают стать кадровыми донорами 14:16, 31 января 2018 г.



Это люди, которые постоянно сдают кровь, проходят медицинское обследование не меньше двух раз в год, а также могут в любой момент прийти на кровосдачу, если это необходимо. Эту тему обсудили на круглом столе в рамках проекта "Я - молодой донор". В нем приняли участие министр по молодежной политике, главный врач станции переливания, студенты и волонтеры.

Именно кадровые доноры обеспечивают резерв компонентов крови в регионе. Особенно это важно, когда речь идет о таком компоненте крови, как плазма. "Плазма, заготовленная от доноров, может быть выдана медицинской организации только после того, когда она пройдет карантин в течение шести месяцев. Только после этого может быть выдана. Если донор первичный и он повторно не приходит, эта плазма пролежит три года и будет утилизирована", - отметил Максим Зарубин, главный врач Иркутской областной станции переливания крови.

Проект "Я - молодой донор" реализуют не только на территории нашего региона, но и Забайкалья и Бурятии при поддержке фонда президентских грантов. На днях в Иркутске прошла первая школа волонтеров, посвященная донорству.