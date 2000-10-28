Депутаты предложили делать школьную мебель на производственных площадках ГУФСИН 14:11, 31 января 2018 г.



Делать школьную мебель на производственных площадках ГУФСИН предлагают депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Сегодня большую часть учебных парт и стульев доставляют к нам из других регионов. Однако в этом году министерство образования региона расторгло контракт с одним из поставщиков мебели из-за того, что он нарушил условия контракта.

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"Парта и стул регулируются по высоте в зависимости от возраста ребенка. Это позволяет использовать данное изделие как в начальных классах, так и в старших. Данная продукция имеет сертификат соответствия, соответствует всем требованиям ГОСТа и СанПиНа. Мы готовы сотрудничать со школами Иркутска, Иркутской области. И по ближним районам", - говорит Александр Ращупкин, заместитель начальника центра трудовой адаптации ИК №6.

Парты и стулья работники цеха - осужденные шестой исправительной колонии - делают регулярно. Если точнее, уже четвертый год учебная мебель с этих станков уходит в школы и сады Иркутской области. Самый большой заказ за все время - 200 парт и в два раза больше стульев. Был бы спрос, а работать готовы.

В ГУФСИН отмечают: сотрудничество с министерством образования выгодно для обеих сторон. Бюджетные организации могут закупать товары у исправительных учреждений напрямую, без проведения торгов. А увеличение заказов, в свою очередь, позволит трудоустроить большее количество заключенных. Сегодня школьную мебель изготавливают в производственных цехах исправительных колоний Иркутска и Ангарска. Однако в случае массовых заказов готовы модернизировать и другие площадки.