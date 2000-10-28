С 1 февраля в школах области стартует запись в первые классы 14:07, 31 января 2018 г.



Горячая пора для родителей будущих первоклассников. С 1 февраля во всех школах области стартует запись в первые классы. До 30 июня будущих учеников принимают исключительно по месту жительства. С 1 июля до 5 сентября на свободные места будут брать всех желающих, в том числе детей, у которых вообще нет прописки.

На сайтах школы должны разместить всю информацию, чтобы родители смогли выбрать образовательное учреждение. Отказать в зачислении могут, только если нет свободных мест. Тогда нужно письменно обратиться в отдел образования своей администрации. Кроме того, служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области проводит "горячую линию" в рабочие дни с 10 до 17 часов. Телефоны: 8(3952)53-06-67, 53-02-57, 53-23-46, 53-77-26.