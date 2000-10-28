В Иркутской области в 2017 году повысилась младенческая смертность 14:05, 31 января 2018 г.



Печальная статистика. Иркутская область стала единственным регионом в Сибири, где в 2017 году повысилась младенческая смертность. Такую информацию опубликовал Росстат страны.

За прошлый год в Приангарье погибло 230 детей в возрасте до года, а в 2016-м на шесть меньше. На остальной территории Сибирского федерального округа ситуация улучшилась. В Бурятии - на 13 случаев, в Тыве - на 22, а в Новосибирске - на 64. При этом рождаемость в 2017-м снизилась по всей стране сразу на 10%, это худший показатель десятилетия.