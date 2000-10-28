Транспортные проблемы: жители микрорайона Березовый требуют короткий маршрут до Иркутска 17:06, 30 января 2018 г.



Как уехать из Березового? На днях жители микрорайона в Иркутском районе обнаружили странные объявления. Там указано: с 1 февраля добраться до Академгородка будет невозможно. Перевозки прекращают якобы по требованию профильного министерства. Но что на самом деле происходит с общественным транспортом? И на что могут рассчитывать пассажиры?

Остаться без транспортной связи с городом страшно. Жители Березового живут обособленно и от Иркутска, и от Маркова. Правда, до поселка недавно построили хорошую дорогу, по которой в октябре запустили новые маршруты. Только первых пассажиров они забирают задолго до того, как прибывают в Березовый.

Раньше до Иркутска пассажиров довозили по самой короткой дороге. Но этот путь небезопасный, заключила проверочная комиссия. Нет тротуаров, пешеходных дорожек, зато есть резкие - на 90 градусов - углы. Официальный маршрут здесь не пустят до тех пор, пока не приведут дорогу в соответствие с нормой. Поэтому автобусы направляют в объезд. 454-й едет с остановки "Маршала Конева" через Маркова. Березовый - промежуточный пункт, после которого автобус направляется в поселок Энергетиков. Другой маршрут начинается в Маркова, а заканчивается в Юбилейном. Крюк для жителей Березового получается внушительным. Как минимум на полчаса дольше привычного пути. "Это никому неудобно. Он идет вокруг, объезжая ту остановку, которая всем нужна. Мы высаживаемся на Академе и уже едем кто куда по городу. Это никому неудобно. У нас нет поликлиники. Микрорайону уже семь лет. У нас нет школы, детский сад построили, но у нас очень много детей. Нужен второй детский сад. У нас нет почты. У нас очень много пожилых людей, и куда они будут ездить?" – говорит Анастасия Литвинцева, житель мкр. Березовый.

Но такой объезд - это пока единственный легальный вариант перевозок. А если транспорта будет недостаточно, чтобы увезти всех пассажиров, будут выделять дополнительные машины. Вопрос с конечной остановкой в Березовом также решают. "В настоящее время в микрорайоне Березовый отсутствует разворотная площадка для автобусов. По информации администрации Марковского МО, этим летом там будут проведены работы. И когда будет там разворотная площадка, мы будем рассматривать установление тех маршрутов, у которых конечная точка - Березовый", - сказал Денис Шуваев, начальник управления автомобильного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Кстати, в министерстве нам пояснили: прежний маршрут до Академгородка они не закрывали. В их полномочия это не входит. И к вывешенным объявлениям ведомство не имеет никакого отношения. А то, что маршрут нелегальный, было известно давно, а не накануне 1 февраля.