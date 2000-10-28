Оборудование для майнинга криптовалюты украли в Усолье-Сибирском 16:44, 30 января 2018 г.



Двое молодых людей ограбили ферму по добыче биткоинов с целью продать цифровую технику. Вскоре полицейские задержали подозреваемых 25 и 27 лет. По словам одного из них, стоимости украденного они не знали.

"Как установили полицейские, злоумышленники проникли в помещение одной из организаций города, где размещались компьютерные серверы. Грабители в лыжных масках напали на сторожа, связали его скотчем и похитили несколько электронных блоков. По предварительным сведениям, их общая стоимость могла составлять более двух миллионов рублей", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Большую часть похищенного вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело, задержанным может грозить до 12 лет тюрьмы и крупный штраф.