Водитель скорой помощи в Усолье-Сибирском работал без прав 16:25, 30 января 2018 г.



А документов мужчина лишился в результате пьяной езды. Выяснить это дорожным инспекторам удалось только после аварии, в которую попал автомобиль с медработниками.

Оказалось, что в состоянии алкогольного опьянения мужчину дважды задерживали за рулем личного транспорта. Но при этом он продолжал работать водителем службы скорой помощи, возить врачей и экстренных больных. Сейчас молодого человека поместили в спецприемник. А медучреждению, в штате которого работал такой сотрудник, грозит крупный штраф - до ста тысяч рублей.