Курсанты Восточно-Сибирского института МВД совершили марш-бросок, посвященный памяти Афанасия Белобородова 16:11, 30 января 2018 г.



15 километров на лыжах по замерзшей реке. Такой пробег сегодня совершили курсанты института МВД. Маршрут достаточно длинный - от Иркутска с остановки "Кая" и до села Баклаши - преодолели более 30 человек. Такой марш-бросок - мероприятие традиционное, посвящено памяти нашего земляка Афанасия Белобородова. В этом году со дня его рождения исполняется 115 лет.

"Это традиция, которая из года в год повторяется и организуется Восточно-Сибирским институтом МВД России. Не одно поколение курсантов воспитано на мужестве, верности, долге отчизне уважаемого нашего героя-земляка Афанасия Павлантьевича Белобородова", - сказал Олег Грибунов, заместитель начальника Восточно-Сибирского института МВД России.

В память знаменитого земляка, генерала армии и дважды Героя Советского Союза сегодня возложили цветы и гирлянды к Вечному огню и к бронзовому памятнику Афанасию Белобородову.