Иркутск отмечает 95 лет со дня рождения великого Леонида Гайдая 16:06, 30 января 2018 г.



Легенда, великий мастер, непревзойденный режиссер и сценарист, гений в кинематографе. Сегодня 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая - человека, подарившего нам бессмертные фильмы. Детство и юность будущий режиссер провел в Иркутске и мечтал стать артистом. После был на фронте, получил серьезное ранение. Успех к режиссеру пришел не сразу. Но сейчас трудно представить, как бы мы жили без его картин. Сегодня в нашем городе вспоминают великого земляка Леонида Гайдая.

Человек, подаривший нам юмор без срока годности, фильмы и образы-легенды: самая известная кинотроица Трус, Балбес и Бывалый, их бессмертная операция "Ы", Иван Васильевич, который меняет профессию, Семен Семеныч Горбунков и его "бриллиантовая рука", Шурик - его Гайдай буквально "списал" с себя. Но с детства будущий режиссер мечтал стать актером. Поэтому после школы, в 41-м, пришел работать в Иркутский драматический театр обычным рабочим сцены. Во время войны здесь в эвакуации находился Московский театр сатиры. И Гайдай пристально следил за игрой именитых столичных артистов. "Как играют актеры-профессионалы, он за ними наблюдал, и в глубине души его все-таки зрело то, что, наверное, и я буду вот таким же. Выучивал наизусть все роли", - рассказывает Людмила Колесник, заведующая музеем Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Его мечта все-таки исполнится - он окончит театральную студию и будет актером Иркутского драматического, но это уже после войны и страшного ранения. В 42-м Гайдая призвали в армию. И эпизод из культового фильма - как раз эхо военного прошлого. Новобранец Гайдай так хотел на фронт - неважно: в артиллерию, кавалерию, разведку, - что на каждый вопрос военкома отвечал "Я". Офицер рассердился и попросил юношу дать ему "огласить весь список".

Вообще многие сюжеты и шутки мастеру подсказывала сама жизнь. И идею для своего первого успешного фильма он нашел тоже случайно. На чердаке родительского дома в Иркутске Гайдай обнаружил номер "Правды", а в нем фельетон Степана Олейника "Пес Барбос". Что было дальше, рассказывать не нужно.

Сегодня в Иркутске с гордостью говорят: "Гайдай - мой земляк". Дом кино посвятил юбилею легендарного режиссера целую череду бесплатных киносеансов. Сегодня здесь показывают документальный фильм Лианы Черепановой "Гайдай - всегда Гайдай". А еще "Пес Барбос" и "Самогонщики". 3 февраля зрителей на большом экране ждет "Операция "Ы". "А 4 февраля мы покажем "Бриллиантовую руку", но в необычном формате, это будет формат с тифлокомментариями, с субтитрами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для того чтобы они тоже могли услышать и увидеть все, что происходит на экране", - сказала Ольга Аксаментова, директор Иркутского областного кинофонда.

Комедия - самый сложный жанр. И даже сегодня в нем нет равных Гайдаю. Когда его спрашивали, почему только комедия, он отвечал: люди так трудно живут, пусть хоть немного посмеются. Смеются до сих пор. "Он не был таким режиссером, который вырос в какой-нибудь богатой московской семье и знал только кинематографическую и театральную элиту страны. Он знал, как живет народ, к нему обращался, и в ответ народ чрезвычайно любил его работы", - отмечает Юрий Яшников, режиссер.

Юбилей сегодня отметили по-гайдаевски весело. У памятника режиссеру устроили флешмоб. Выстроились в хоровод вокруг юбиляра, звеньями праздничного круга стала и великолепная кинотроица. И под любимую музыку вспоминали любимые фильмы.

Если добрый, искренний смех и правда продлевает жизнь, то Леонид Иович Гайдай подарил нам много бесценных часов, в которые понимаешь: жить - хорошо. А хорошо жить - еще лучше!