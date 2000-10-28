Изделия ювелиров и камнерезов представят на выставке в музее Сукачева в Иркутске 15:54, 30 января 2018 г.



Люди драгоценной профессии. К ювелирному делу в Иркутске причастны многие. Кто-то продает изделия массового производства, кто-то занимается творчеством и создает шедевры. Легко ли сейчас быть ювелиром? Насколько у нас развита эта промышленность? Накануне Международного дня ювелира с теми, у кого руки не только золотые, но и в золотой пыли, пообщалась съемочная группа программы "Новости".

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Сложное переплетение ветвей и животных проявляется постепенно. Кажется, мастер буквально вытаскивает его из камня. Алексей Сафонов - профессиональный ювелир, учился в Иркутском техническом университете. Правда, говорит, камнерезное дело там не преподавали. Практику такого рода можно получить только в мастерских. Здесь собираются по-настоящему увлеченные люди. "Человек приходит в понедельник и ждет пятницу. А здесь, я не знаю, у меня всегда суббота-воскресенье на работе. Вот это единственный такой большой огромный плюс: ты делаешь, что ты хочешь. Создатель: что захотел, то и сам создал в большом случае. Волшебник", - делится Алексей Сафонов, мастер-камнерез.

Вот такое волшебство творит Алексей. Эти работы из цельного куска камня. В мастерских Союза камнерезов и ювелиров Байкальского региона вообще не делают ширпотреба. В основном выполняют частные заказы. Из рук иркутян вышли, в том числе, подарки для Ким Чен Ына и Сергея Шойгу. В общем, на недостаток работы камнерезы высокого класса не жалуются. Правда, недавно сложностей мастерам прибавило государство. В административный кодекс России в декабре внесли изменения. Теперь запрещено добывать, хранить, продавать янтарь, нефрит и другие полудрагоценные камни без лицензии. На каждый нужна бумажка, сетуют резчики. Но у всех опытных мастеров запас минералов на годы вперед. Что-то привозили друзья-геологи, что-то дарили знакомые. Где сейчас брать документы?

На ювелирном заводе в Иркутске специфика работы другая. Хотя здесь тоже выполняют заказы, в основном крупные. Сначала будущее изделие отливают в воске. Восковые формы соединяют в елочку. Вот так выглядят те же "елочки" после отливки. Их разбирают, а после тщательно полируют каждую заготовку. В общем, дело тоже небыстрое и требует аккуратности. "И браслеты, и серьги, и кольца. Хоть что. Разнообразие. Когда разнообразие интереснее делать. Если есть терпение - это терпеливая работа, хочется научиться этому делу, то, конечно, несложно", - говорит Ольга Черных, ювелир.

Правда, серьезно заявить о себе на ювелирном рынке предпринимателю тяжело. Покупательский спрос за годы кризиса упал. Украшения - товары не первой необходимости. Коллекционеры готовы платить за высокое искусство, а вот поточное производство идет хуже. К тому же велика конкуренция: давят зарубежные бренды.

В филиале Иркутского художественного музея - усадьбе Сукачева - идет монтаж выставки "Мастера и коллекции". В экспозиции более ста работ ювелиров и камнерезов из Иркутска, Бурятии, Якутии и Санкт-Петербурга. В том числе, знаменитый "Последний поцелуй" Александра Корнилова - признанного классика камнерезного дела из северной столицы. Впрочем, задача экспозиции - максимально представить иркутскую школу. Она сложилась в последние 15 лет, когда в городе начали работать выпускники технического университета, профессиональные ювелиры. Сейчас в камнерезном деле Иркутск многие ставят на третье место после Петербурга и Екатеринбурга. "Мы вот делали в Гонконг заказ. Оттуда ребята прилетели в Иркутск забирать работу. Я говорю: у вас что там, китайцев нет поблизости? Вы что, с дуба рухнули ехать в Сибирь? А они, говорят, не могут. Они три заготовки нам испортили, время протянули, а это вот не смогли сделать", - рассказывает Валерий Крюков, председатель правления Союза камнерезов и ювелиров Байкальского региона.

Выставка ювелирных работ в музее Сукачева станет постоянной. Экспозицию будут обновлять, чтобы иркутяне смогли увидеть как можно больше хрупкой и волшебной красоты ожившего камня.