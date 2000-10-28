Неделя буерного спорта на Байкале стартует 31 марта 15:00, 30 января 2018 г.



Для спортсменов со всего мира это единственная точка на планете, где в это время года еще можно застать идеально гладкий лед и достаточно сильный ветер. Соревнования по традиции пройдут на Малом Море в десяти километрах за Сарминским ущельем.

Иркутская область будет принимать международные парусные гонки уже в седьмой раз. Сейчас идет регистрация участников. О своем намерении приехать уже заявили более 50 спортсменов из разных стран, в том числе из США, Польши, Германии, Голландии и Швейцарии. Россию на соревнованиях представят спортсмены из Иркутска, Братска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.