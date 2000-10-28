Турнир по бенди на призы клуба "Плетеный мяч" пройдет в Иркутске с 4 по 6 февраля 14:59, 30 января 2018 г.



Областной турнир по бенди среди девушек на призы клуба "Плетеный мяч" пройдет в Иркутске с 4 по 6 февраля. Участие в нем примут более ста спортсменок. Для команд это отборочный этап. Лидеры соревнований будут представлять Приангарье в финале. Он состоится с 24 февраля по 1 марта.

Главными конкурентами для сибиряков станут хоккеистки из Московской и Свердловской областей. В областной федерации хоккея с мячом сравнивают этот традиционный турнир с чемпионатом России среди детей. Девушки, ярко проявившие себя во время игр, в будущем смогут претендовать на места в сборной страны.