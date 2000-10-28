Сборная России разгромила команду Норвегии в стартовом матче чемпионата мира по бенди 14:57, 30 января 2018 г.



Игра проходила в Хабаровске и закончилась со счетом 15:1. В составе нашей дружины выступает только один бывший игрок иркутской "Байкал-Энергии" - это голкипер Денис Рысев. Кстати, и в этот раз он успел поиграть за главную команду страны против Норвегии. Денис сменил в воротах Романа Черных во втором периоде встречи при счете 6:0.

Что касается игры, то она прошла под тотальным преимуществом россиян. Счет открыли уже на третьей минуте усилиями Андрея Прокопьева. Затем за удар клюшкой удалили одного из полевых игроков "викингов". После этого игра пошла буквально "в одни ворота". Дублями в норвежские ворота отметились Максим Ишкельдин и Алмаз Миргазов. Евгений Дергаев оформил хет-трик, а Сергей Ломанов - покер. Сегодня наша сборная встречается с командой Финляндии.