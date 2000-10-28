Голосование за проекты комфортной городской среды проведут после 15 марта 14:28, 30 января 2018 г.



Жители муниципалитетов самостоятельно определят очередность благоустройства общественных пространств. Об этом заявил глава регионального правительства Руслан Болотов на заседании областной комиссии. Первый опыт по проектам благоустройства получили в прошлом году. Участвовали 15 муниципалитетов. И, как отметил Руслан Болотов, работу не всегда выполняли на высоком уровне.

"Мы видим, насколько жители городов входят в этот процесс, насколько им это интересно, важно. Мы вас пригласили в январе, чтобы дать старт этой программе, хотя все необходимые решения с точки зрения бюджета, объема финансирования приняли еще в прошлом году", - сказал Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области.

Рейтинговое голосование до 23 марта проведут в 16 муниципальных образованиях. Крупные из них - Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское.