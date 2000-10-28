Дом в Иркутске признали аварийным, но расселять не торопятся 14:26, 30 января 2018 г.



Живут, как в прошлом веке. Жильцы дома в Иркутске на улице Джамбула каждый день решают коммунальные проблемы. Куда вынести помойное ведро? Как помыться при отсутствии ванны? Как согреться в холода? Дом признали аварийным два года назад. Но расселят его нескоро. Почему, разбиралась съемочная группа программы "Новости".

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Эта помойная яма в снегу возле тротуара здесь появляется каждую зиму. В холод запаха нет. А вот весной и летом, признаются жильцы, тут стоят те еще "ароматы". Здесь нет даже уличного туалета.

За 70 лет своего существования дом сильно обветшал. Внутри вздутые полы, неработающее печное отопление, из старых деревянных оконных рам сквозняк. Ремонт делать бесполезно. Все обои отваливаются, краска облазит. В доме семь квартир. "Здесь половина живут дети. Все сыплется, все рушится. Мы каждый день просыпаемся, и слава Богу, что мы живы-здоровы. В любой момент может. Они и помогать не хотят, и приватизацию земли не дают. Здесь есть небольшой участок, где можно что-то построить, пристроить", - говорит Лариса Храмцова, житель дома на ул.Джамбула, 28 г.Иркутска.

Этот многоквартирный дом признали аварийным в январе 2016 года. Вердикт комиссии: снести. По закону жильцов должны были расселить. Но, поясняют в администрации, в порядке очереди. В Иркутске таких домов под снос больше 400. Какой раньше получил статус аварийного, тот и будут расселять первым. Всего за этот год должны расселить 10 домов. "В этом году не удалось добиться муниципалитету областного, федерального софинансирования. Поэтому муниципалитет расселяет только в рамках имеющегося бюджета. Но ведется активная работа по привлечению средств областного бюджета в 2019 году. Соответственно, если будет принято решение о софинансировании этих мероприятий, то сроки расселения домов, в том числе и этого, существенно сдвинутся", - объясняет Виталий Соколов, начальник департамента реализации градостроительной политики г.Иркутска.

Сколько еще ждать расселения Ларисе и ее соседям, не знают даже в мэрии. Точно не в этом году. Объем финансирования на следующий неизвестен. Остается надеяться на то, что федеральную программу переселения из ветхого и аварийного жилья возродят. Такие разговоры идут. А пока жильцам дома на Джамбула придется жить, как в прошлом веке. Выносить помои и включать духовки в холода, чтобы согреться.