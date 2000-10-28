Мужчин, спасших детей, наградили полицейские 14:20, 30 января 2018 г.



Спасли жизнь и здоровье детям. Александр Фомин помог задержать педофила, который напал на девочку в поселке Березовый. А Федор Кокоулин в крещенские морозы подобрал на улице трехлетнего полураздетого мальчика. Сегодня полицейские наградили героев.

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"Мужчина из машины вышел и начал заталкивать ребенка в машину, девочка кричала: "Помогите, спасите! Дяденька, не надо! Что вы делаете?". Я думаю: что-то не так, надо номер записать, позвонить", - рассказывает Александр Фомин.

Александр Фомин оказался, что называется, в нужное время в нужном месте. Вышел на балкон и стал свидетелем конфликта. Картина во дворе дома в поселке Березовый сразу насторожила. Мужчина заталкивал в машину девочку, которая кричала о помощи. Александр сразу записал номер и марку автомобиля и позвонил в полицию. Уже через 40 минут ему сообщили, что подозрительного мужчину задержали. Его подозревают в действиях сексуального характера, девочка жива. Если бы не счастливый случай и звонок Александра Фомина, страшно представить, чем бы закончилась эта история. Удивительно, но в 6 часов вечера во дворе было пусто, а Александр – единственный, кто видел происходящее.

Федор Кокоулин неожиданно для себя тоже вовремя пришел на помощь. В крещенские морозы ночью он поехал в магазин, чтобы заодно прогреть машину, и увидел полураздетого на улице трехлетнего мальчика. "Шокировал его вид, немножко в ужас пришел, что в такое время, тем более вечер, еще и один, немного даже растерялся. Сапоги какие-то женские, явно, что они не по размеру, шортики и рубашка", - говорит Федор Кокоулин.

Ребенок не успел сильно замерзнуть, но рассказать о себе не смог. Федор Кокоулин отвез мальчика в полицию. Сегодня случайных героев наградили. Полиция объявила благодарность спасителям детей. А мужчины героями себя не считают, говорят, на их месте так поступил бы каждый.