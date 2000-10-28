95 лет со дня рождения Леонида Гайдая: в Иркутске начала работу передвижная интерактивная выставка 17:34, 29 января 2018 г.



Его фильмы разошлись на цитаты, его киногероев знает буквально каждый. Завтра исполнится 95 лет со дня рождения кинорежиссера Леонида Гайдая. Свое детство и юность он провел в Иркутске. К юбилею мастера подготовили передвижную интерактивную выставку "Гайдай - мой земляк".

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Хоть современные школьники цитат наизусть не помнят, фильмы Леонида Гайдая ученики знают. Поэтому желающих ощутить себя не просто студентом, а популярным героем советской комедии много. Известные сцены из "Операции "Ы" и других приключений Шурика" помогают поставить студенты ВГИКа. Получится настоящий кинофрагмент. Организаторы снимут в каждом коллективе ролики и выставят работы на народное голосование.

На интерактивном мероприятии также расскажут интересные факты из жизни и творчества Леонида Гайдая. К примеру, исполнителю роли Шурика Александру Демьяненко пришлось перекрасить волосы для съемок, а для картины "Бриллиантовая рука" понадобилось 9 черных кошек. Для зрителей викторины и даже возможность прикоснуться к истории кино. На такие камеры сороковых и шестидесятых годов снимал, в том числе, и Леонид Гайдай.

Первыми поучаствовать в интерактивной выставке о великом режиссере захотели школьники. И такая возможность есть у каждого. "Мы едем с выставкой туда, где нас ждут, где хотят нас видеть, и люди, возможно, сами не могут приехать куда-то конкретно, заняты, учатся, дети, например, должны пойти на выставку с родителями, поэтому уникальность ее в том, что она передвижная", - отмечает Наталья Еремеева, организатор интерактивной выставки "Гайдай - мой земляк".

Интерактивная передвижная выставка работает по заявкам эту неделю. В Доме кино покажут фильмы Леонида Гайдая, по Иркутску проведут экскурсии по памятным для режиссера местам, организуют конкурсы. Итоги подведут в субботу.