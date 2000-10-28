С начала года в Иркутске произошло 26 пожаров, погибли 2 человека 17:19, 29 января 2018 г.



В Иркутске полицейские совместно с сотрудниками МЧС провели профилактический рейд по пожарной безопасности. Жителям частного сектора представители надзорных органов напомнили, насколько важно использовать только сертифицированное печное оборудование, чтобы избежать беды самому и не подвергать риску других. А также, что перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию. Гражданам выдали памятки с правилами пожарной безопасности и инструкцией, как необходимо себя вести при возникновении пожара.

Илья Мурашев, государственный инспектор по пожарному надзору г.Иркутска: С начала года в жилом секторе произошло 26 пожаров, погибли 2 человека. 4 травмированы, двое детей травмированы.

Сергей Казаков, старший участковый отдела полиции №8: Рейды у нас проводятся по противопожарной тематике вообще круглый год. В зимний период, в морозы, как часто бывает, неправильное использование электроприборов и оставление детей одних без присмотра. Как показывает практика, все всё знают, но, тем не менее, приходится предупреждать.

Сотрудники МЧС призывают не оставлять детей без присмотра, проявлять бдительность при обнаружении возгораний.