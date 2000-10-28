В ИрНИТУ вновь начнет работу военная кафедра 16:44, 29 января 2018 г.



Возвращение военной кафедры. Спустя 10 лет на базе Иркутского технического университета вновь будут обучать азам военного дела. Первый набор - 108 курсантов, конкурс на место был немалым. Интерес вызвало и новое направление подготовки - воздушно-космические силы.

Это уже полноправные курсанты военной кафедры. Борются с волнением и крепят погоны. Первый набор - 108 человек. Радиотехники, автомеханики, машиностроители. "Хорошо для тех студентов, которые хотят дальше получать военную специальность. Обучение каждую субботу будет проходить с 8 до 17 часов. Так два года", - рассказал Эдуард Сальников, курсант военной кафедры ИрНИТУ.

Военную кафедру в Иркутский технический университет возвращают спустя 10 лет. С новым направлением - воздушно-космические силы. Готовить курсантов будут совместно, в том числе, с Иркутским авиазаводом. "Конкурс на одно место три человека. Понятно, что это особый стимул теперь для наших учеников", - подчеркнул Михаил Корняков, ректор ИрНИТУ.

Министерству обороны вуз предложил возобновить военное обучение в 2014 году. И спустя три года ведомство согласовало заявку учебного заведения вновь готовить и давать первое воинское звание. Про полученные азы военного дела в этих стенах сегодня вспоминает выпускник кафедры 1988 года мэр Иркутска Дмитрий Бердников. "Военная кафедра имеет славные боевые традиции. Огромное количество офицеров выпущено на этой военной кафедре, той, которая была создана еще в 30-е годы. Замечательные преподаватели, они дали нам путевку в жизнь. Те, которые учили нас, начиная от намотки портянок до тактико-специальной подготовки", - говорит Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

На сцену торжественно вносят знамя военной кафедры Иркутского научно-исследовательского технического университета. А первому набору курсантов вручают погоны. Занятия начнутся 15 февраля. Руководить военной кафедрой будет полковник запаса, председатель областной организации ветеранов Афганистана Владимир Кобзарь.