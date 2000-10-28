Иркутские полицейские предотвратили заказное убийство 16:12, 29 января 2018 г.



Не искали убийцу, чтобы посадить настоящего преступника за решетку. Тело мужчины со следами насильственной смерти, обнаруженное полицией на прошлой неделе на окраине Иркутска, оказалось постановкой силовиков. Тем самым удалось предотвратить заказное убийство и вывести на чистую воду организатора.

В микроавтобусе на окраине города нашли тело мужчины. Судя по кровавым следам, погиб он от рук убийцы. На месте обнаружили гильзы. Личность погибшего установили сразу. Но у полиции нет зацепок. Преступник все еще на свободе. Версии самые разные: кто-то открыл охоту на таксистов, в Иркутске завелся маньяк. Люди в социальных сетях возмущенны и напуганы. Оказалось, напрасно. Никакого убийства не было. Все это четко спланированная силовиками акция, где роль киллера сыграл оперативник, а место преступления – часть шоу для заказчика, который из-за личной неприязни решил избавиться от своего знакомого. "За работу заказчик обещал передать земельный участок в Калининграде. Следственной группой была проведена инсценировка преступления. После совершения преступления "киллер" предоставил доказательства совершенного. Во время оформления документов в кабинете у нотариуса злоумышленник был задержан. В настоящий момент проводятся все первоначальные следственные действия, направленные на изучение и закрепление доказательств его вины", - сообщил Александр Кудрявцев, и.о. руководителя 3 ОВД СУ СК РФ по Иркутской области.

Сейчас подозреваемый в организации заказного убийства находится под стражей. А недавно приговорили к принудительному лечению студентку, которая при аналогичном сценарии пыталась избавиться от своей матери и отчима. Тогда роль киллера также исполнил оперативник. И доказательства кровавой расправы были не настоящие, а часть грамотно спланированной инсценировки, которая помогла спасти уже настоящие жизни людей.