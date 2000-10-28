Приюту для животных в поселке Урик очень нужна помощь 16:03, 29 января 2018 г.



Там женщина в одиночку кормит, лечит, выхаживает бездомных и беспородных собак. Люди выбросили их, а Елена Шелпакова, как может, старается помочь животным. Тратит на это все деньги, но их не хватает. Корм, будки и поддержка необходимы этому месту, которое для собак стало островком гуманизма.

У них совершенно человеческий взгляд. А в глазах вопрос: за что люди так поступили с ними? Сперва взяли домой, наигрались и выбросили.

У каждой из собак, которая живет в приюте у Елены Шелпаковой, своя история и чаще всего очень грустная. Вот этого красавца мучили живодеры. Резали ему горло, пробили голову, сломали хвост. Собака почти ослепла. Приют - теперь для пса единственный дом. Больше он никому не нужен. Другую собаку трижды забирали домой и трижды возвращали. Елена старается всех накормить и вылечить. Ей очень нужна помощь. "Помощь нужна в стерилизации, уже возраст подходит, надо стерилизовать. Отдавать собак нестерилизованных, непривитых я не хочу", - говорит Елена Шелпакова, хозяйка приюта.

Символом безответственности человека перед животными стал этот породистый пес Санчо. Ему 11 лет, бывшие владельцы бросили рыжего красавца и уехали. Собака тяжело больна. Санчо - полуглухой, полуслепой и с крайней степенью истощения. Он долго скитался по передержкам, но от старости убежать не смог. Хозяйка приюта просит людей задумываться, когда они намерены взять щенка. "Это очень сложно. Я когда смотрю, что творится вокруг, я всегда людям говорю: вы, прежде чем взять собаку, подумайте. Чтобы не выкидывать потом на помойку коробки со щенками или с котятами",- сказала Елена Шелпакова.

Корм, будки, помощь в содержании этих собак очень нужны приюту. Животные не виноваты, что стали заложниками человеческой жестокости. И только на людей они надеются, заглядывая в душу и пытаясь безмолвно передать свои просьбы.