10 февраля стартует "Лыжня России" 14:16, 29 января 2018 г.



Две недели до главного лыжного старта. Массовый заезд в поселке Молодежный Иркутского района состоится 10 февраля. Регистрация на "Лыжню России" уже идет. Дистанции две: на пять и десять километров. Стартуют участники в час дня. Тех, кто придет к финишу в числе первых, ждет награда от Министерства спорта России.

В прошлый раз "Лыжня России" собрала более 13 тысяч любителей активного отдыха со всей Иркутской области. Ангарчане тогда заняли весь пьедестал почета на дистанции пять километров. А мужчины Иркутска не дали шансов соперникам на второй трассе.