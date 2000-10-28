9 иркутских болельщиков получили путевки в Хабаровск на чемпионат мира по хоккею с мячом 14:14, 29 января 2018 г.



На чемпионат мира в Хабаровске по хоккею с мячом - он пройдет с 29 января по 4 февраля - отправились иркутские болельщики. Сборную иркутян сформировали случайным образом.

В перерывах девяти домашних матчах "Байкал-Энергии" по номерам билетов и абонементов разыграли девять путевок в Хабаровск. В "Ерофей-Арене" нашим болельщикам предстоит стать свидетелями двух полуфинальных матчей: матча за третье место и решающей встречи за золото мирового первенства. Для них забронировали номера в гостинице "Турист".