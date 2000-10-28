Иркутский планетарий приглашает понаблюдать за полным лунным затмением 14:10, 29 января 2018 г.



Полное лунное затмение можно будет наблюдать в Иркутске, Ангарске, Шелехове. Оно произойдет 31 января. Иркутский планетарий приглашает на публичные наблюдения за уникальным явлением.

Для этого в областном центре подготовят три площадки с телескопами. Участие абсолютно бесплатное. Правда, организаторы предупреждают, что увидеть, как Луна начнет погружение в тень Земли, можно будет только в ясную погоду. Полная фаза наступит в 20 часов 51 минуту. Следующее полное лунное затмение произойдет в июле, и оно будет самым продолжительным в XXI веке - продлится 103 минуты.