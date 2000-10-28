Три сотни голосов не хватило Иркутску до звания столицы "Тотального диктанта" 14:08, 29 января 2018 г.



Этот титул с небольшим отрывом получил Владивосток. В финале за звание главной площадки акции боролись пять городов, в том числе Таллин, Тюмень и Красноярск. В голосовании участвовали 90 тысяч человек. Иркутск получил почти 25 тысяч 700 голосов и уступил Владивостоку. Именно туда в апреле приедет автор текста Гузель Яхина, чтобы прочитать диктант. Это будут три отрывка, которые повествуют о жизни учителя немецкой словесности.