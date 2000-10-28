В 157 домах Иркутской области отремонтируют лифты в этом году 14:07, 29 января 2018 г.



По информации фонда капитального ремонта многоквартирных домов, такая масштабная работа пройдет впервые. Объекты находятся в Иркутске, Ангарске, Саянске, Братске и Усть-Илимске. Общая стоимость - более миллиарда рублей.

Для сравнения: в прошлом году отремонтировали подъемники лишь в 20 многоэтажках региона. Генеральный директор фонда капремонта Денис Быков сообщил, что договоры на восстановление и замену оборудования заключат в ближайшее время. Подрядчики сразу приступят к работе. Ведь многие дома, где установлены лифты, построили более 20 лет назад. Подъемники уже отслужили свой срок.