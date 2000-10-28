Затонувшую на Лене технику спасатели подняли на берег 14:05, 29 января 2018 г.



Бензовоз подняли со дна реки Лена в Киренском районе. Операция по извлечению сразу трех тяжелых машин продлилась 20 дней. Из-за сильных морозов ее даже пришлось временно приостанавливать. С потеплением рабочие подняли сначала 25-тонный кран, он находился сверху бензовоза, а после и остальные авто.

Для этого специальная вакуумная машина выкачивала из цистерны остатки нефтепродуктов и воду. Более ста кубометров загрязненного льда и снега очистили от горючей жидкости. Сейчас, когда все техника на берегу, специалисты приступят к очистке 500 квадратных метров береговой линии. Также предстоит обследовать автотранспорт для установления точных причин этого ЧП.