Грабителя офиса быстрозаймов в Усолье-Сибирском задержали 14:02, 29 января 2018 г.



Подозреваемый - 35-летний житель Иркутска. 23 января он зашел в помещение финансовой организации и, угрожая ножом, заставил работников отдать ему наличность в размере 100 тысяч рублей. Преступление попало в камеры видеонаблюдения.

Следователям мужчина рассказал, что нож в его руках оказался случайно, и он не хотел пугать сотрудников быстрозайма. Однако на видеозаписи можно хорошо разглядеть, что он вооружился намеренно. "Я не угрожал девушкам, не размахивал ножом. Даже в большей степени успокаивал. Я не признаю себя виновным, виноват только перед теми, кого испугал", - заявил задержанный.

Сейчас мужчину задержали и поместили под стражу. Санкция статьи, по которой его обвиняют, подразумевает до 10 лет тюрьмы.