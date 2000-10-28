Пять человек погибли на пожарах в Иркутской области за выходные 13:59, 29 января 2018 г.



ЧП произошли в Ольхонском и Боханском районах. Сейчас уже назвали предварительные версии возгораний. Подробности трагических происшествий - в нашем материале.

Пятерых пострадавших при пожаре на острове Ольхон доставили в Иркутск вертолетом санавиации. В воскресенье около 6 утра заполыхал двухэтажный жилой дом базы отдыха "Усадьба Дарьяна" в поселке Хужир. В здании проживали 16 человек: восемь туристов из Кореи, четыре из Китая и четыре человека обслуживающего персонала. Двое граждан Китая погибли, ранее их считали пропавшими без вести. Четыре человека сейчас находятся в лечебных учреждениях Иркутска. Одному из них - гражданину Кореи - в областной больнице уже сделали две операции, он сломал ноги. Другой иностранец тоже с переломами находится в третьей городской. Больше всех пострадала русская женщина, она сейчас в реанимации ожогового отделения. "32 процента ожога тела пламенем. Нижних конечностей, верхних, а также верхних дыхательных путей. Общее состояние тяжелое, стабильное, на самостоятельном дыхании. В сознании, адекватное. Она поступала в состоянии ожогового шока, к утру из шока была выведена", - рассказал Алексей Красовский, травматолог городской клинической больницы №3.

Предварительная версия причины возгорания - неправильная эксплуатация обогревателей. "Основными причинами пожаров и возгораний в настоящее время становятся электротехнические, связанные с интенсивной эксплуатацией приборов отопления, и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Рост пожаров по электротехнической причине более 65 процентов", - сообщил Виктор Пашков, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору.

В Генеральном консульстве КНР в Иркутске в связи с пожаром открыли горячую линию, ее номер 8-964-730-10-58.

Другой крупный пожар произошел в жилом деревянном доме в селе Тихоновка Боханского района. Он унес жизни трех человек. Хозяева использовали обогреватель кустарного производства. Под завалами спасатели обнаружили тела 60-летнего мужчины и двух женщин 70 и 57 лет. По двум пожарам с погибшими следствие проводит проверку.