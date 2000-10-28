Водитель в Иркутске не справился с управлением и наехал на пешеходов 20:25, 28 января 2018 г.



В Иркутске полицейские устанавливают причины аварии, в результате которой пострадал пешеход. Сегодня на остановке общественного транспорта "23 школа" водитель автомобиля Honda Akkord, следуя со стороны аэропорта, не справился с управлением и допустил наезд на двух пешеходов: мужчину и женщину, которые стояли на тротуаре.

В дальнейшем автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, который осуществлял высадку пассажиров. В результате произошедшего в медицинское учреждение госпитализирован пешеход, вторая пострадавшая осмотрена медиками, ей назначено амбулаторное лечение. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.