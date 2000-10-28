Региональный МЧС уточнил данные о пострадавших в результате пожара в поселке Хужир Иркутской области 14:25, 28 января 2018 г.



По предварительным данным, серьезные травмы получили граждане Кореи, Китая и России. Гражданин Кореи сломал ноги, еще одна женщина получила ушибы, у гражданина России, повара, ожоги. Специальным рейсом санавиации всех пострадавших планируют доставить в Иркутск. До сих пор остается неизвестной судьба двух граждан КНР. Пока они считаются пропавшими без вести, но не исключено, что они погибли. Пожар на базе "Усадьба Дарьяна" произошел сегодня ночью, полностью сгорел один из корпусов, в котором проживали 16 человек - туристы и персонал базы.