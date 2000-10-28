"Сибирский десант" отправился в штат Аризона 18:50, 26 января 2018 г.



Гигантские кактусы и красные скалы. "Сибирский десант" оказался в настоящем вестерне. Виктория и Анастасия учатся жизни в дикой природе: как разводить огонь без помощи спичек и какое растение поможет сохранить мясо без холодильника?

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Когда мы прилетели в этот штат, было полное ощущение, что мы оказались на съемочной площадке: кругом кактусы, пальмы и совершенно марсианские пейзажи гор. Но это не кино, это Аризона. Аризона - штат красных скал и Великого каньона, здесь дожди выпадают максимум несколько раз за год. Аризона стала штатом сравнительно недавно: всего пять лет назад она отпраздновала 100-летие присоединения к Федерации. Но на самом деле люди на этой территории жили достаточно давно. И об этом мы вам обязательно расскажем. Обязательно расскажем и покажем, а вместе с нами в путешествие по Аризоне, как всегда, отправляется наш друг мишка Тедди.

Аризона - это пустыни, горы и плато. Причем пустынь здесь несколько. На юге штата - Сонора с гигантскими кактусами сагуаро, на северо-западе - высокогорная Мохаве. Как сибиряков нас очень заинтересовали кактусы: кто бы мог подумать, что они такие огромные! Чтобы вырасти, этим гигантам нужно как минимум 200 лет. Но погулять по пустыне, как оказалось, не так уж просто. Все участки вдоль дорог огорожены. Колючая проволока, ворота и грозные таблички, за которыми... только кактусы. Американцы таким образом инвестируют в будущее. Это сейчас здесь пустыня, рассуждают они, а лет через 20 может вырасти жилой район. Еще одна особенность местности - ряды почтовых ящиков буквально в чистом поле, чтобы почтальону далеко не ездить.

Штат Аризона – одно из немногих мест на территории США, где природа меняется очень стремительно. Здесь ты можешь сначала оказаться посреди пустыни в окружении гигантских кактусов, здесь буквально несколько раз в год выпадают дожди и все время стоит очень жаркое, сухое лето. Отъезжаешь буквально на 100 километров – и ты в горах среди сосновых лесов. Такое ощущение, что тебе понадобилось не несколько часов на машине, а целый день перелета, чтобы попасть в абсолютно другую страну.

Наш путь лежит в горы. Едем по особой бриллиантовой полосе. Она отделена сплошной и обозначена ромбами. Выезжать сюда можно, если в машине минимум два человека, одиночкам - штраф. Чтобы обмануть камеры, некоторые водители сажают на переднее сиденье манекены. И, бывает, получают уже другой штраф - за непристегнутого пассажира. Наша цель - небольшой город Седона. Это удивительно живописное место не раз становилось съемочной площадкой вестернов. В Седоне этим очень гордятся: установили даже таблички с отпечатками ладоней и фотографиями звезд. Еще окрестные горы считаются местом силы, поэтому в городе живет много поклонников нью-эйдж и творческих людей.

В одном из парков посреди города Седоны есть чудесные музыкальные инструменты. Они напоминают металлофоны, и на них можно сыграть любую мелодию прямо в центре города. Например, "Маленькой елочке холодно зимой".

Но время увидеть красные скалы вблизи. Нам повезло: наш проводник Эл Корнелл исходил эти тропы, как говорится, вдоль и поперек. В Седону он переехал 23 года назад, когда вышел в отставку после 30 лет военной службы. Эл знает о местной природе, кажется, все. Вот, например, можжевельник. Если его ягоды добавить к мясу при приготовлении, оно долго не будет портиться даже без холодильника. Ветки можно заваривать как чай при простуде. А кора поможет разжечь огонь. Как это делается, Эл согласился показать на месте. Кстати, когда с дерева берут кору, ему это совершенно не вредит. Приспособления для добычи огня у Эла всегда с собой. Это деревянная панель с углублениями и палочка для трения - часть сухого стебля местной травы. Как говорит наш проводник, она называется субтрияка. Пара минут - и пошел дымок. Осталось перенести искру на кору можжевельника и раздуть огонь. Так, как это делали охотники еще в каменном веке.

Из-за того, что в Аризоне так жарко и сухо, здесь практически все сохраняется в первозданном виде. И буквально на тропе можно найти какие-то артефакты каменного века. Ну вот, например, такой осколок камня. Он совсем маленький, но видно, что он был обработан. К нему приложили руки какие-то люди. Это значит, что какой-то первобытный охотник сидел прямо здесь, на этом месте в каменном веке и изготавливал свой инструмент.

А эти зеленые шары в ветвях дерева - омела. Та самая, которой на Западе украшают дома на Рождество. Оказывается, этот куст - настоящий паразит! Птицы переносят его семена с дерево на дерево, так что встретить омелу можно и на тополе, и на клене, и на сосне.

Любоваться здешними красотами приезжает очень много туристов. Наш проводник - волонтер в двух группах. Одна помогает Национальной службе леса, другая - добровольные спасатели, проводят 30-40 спасательных операций в год. "В прошлом году женщина упала с этой скалы, и мы выносили ее тело на следующее утро. Есть случаи с трагическим концом, есть со счастливым. Мужчина со старческим слабоумием исчез из своего дома. Его не было весь день и всю ночь. Когда мы его нашли, он лежал в лесу, в каньоне Оак Крик. Без нашей помощи он бы не дожил до следующего утра", - рассказывает Эл Корнелл, волонтер, участник добровольной спасательной дружины.

В окрестных лесах водятся и олени, и рыси, и дикие кабаны, и койоты, которые, кстати, любят ягоды можжевельника, а еще охотятся на кроликов и даже на собак. В общем, ночью тут лучше не гулять.

Смотрите в следующем выпуске. Сколько мусора оставляют туристы в Америке? И вкусный ли жареный кактус? "Сибирский десант" отправится в каньон Дубовой реки.