По факту незаконной организации элитного кладбища в районе Пивоварихи под Иркутском возбуждено уголовное дело 18:27, 26 января 2018 г.



По данным прокуратуры Иркутского района, земли там для этих целей не выделяли. Тем не менее, местная ритуальная служба ведет там погребение и, по данным ведомства, продает участки за крупную сумму. А также предлагает услуги по содержанию могил и их облагораживанию. Об этом мы рассказывали ранее. Дело классифицируют по статье "Самоуправство".

"Следователями установлен факт предоставления земельных участков некими лицами для захоронения за отдельную плату на землях, не предназначенных для указанных целей. Места предоставлялись на земельном участке, прилегающем к территории кладбища близ села Пивовариха Иркутского района, известного среди местного населения как место захоронения старообрядцев", - сообщила Ольга Аничкина, замруководителя СО по Иркутскому району СУ СК РФ.

В прокуратуре Иркутского района пояснили: требовать ликвидации кладбища и перезахоронения усопших ведомство не собирается. Скорее всего, погост сделают муниципальным и он потеряет статус "элитного".