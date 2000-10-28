На Лене спасателям удалось приподнять затонувшую автоцистерну с нефтепродуктами 18:20, 26 января 2018 г.



Спасательная операция на реке Лена сдвинулась с мертвой точки. Сегодня спасателям удалось приподнять автоцистерну с нефтепродуктами. Сейчас из нее выкачивают все топливо, а завтра автомобиль будут вытаскивать на берег. В четверг спасатели смогли достать из воды крановую установку "Урал". Спасательную операцию осложняли сильные морозы. Работать можно было только во второй половине дня. Тогда вновь готовили майну, очищая ее ото льда.