Автор книг по семейной психологии был признан виновным в домашнем насилии 18:18, 26 января 2018 г.



Как воспитать детей без криков, угроз и наказаний, как родителям в непростом педагогическом процессе не сорваться на истерику? Иркутский психолог Александр Мусихин посвятил этой теме свою книгу. Вот только вопрос о моральном праве автора на такое издание вызвал много споров в социальных сетях. Почему? И кто оказался против психолога и его книги? Все подробности в следующем материале.

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Три этих брошюры вошли в основу книги, которая вот-вот будет издана. Но эта книга по психологии уже наделала много шуму в социальных сетях. Точнее, история личной жизни ее автора. Пост на своей странице в facebook опубликовала бывшая супруга иркутского психотерапевта, психолога-консультанта Софья Зеленкова, где описала, что в семейной жизни автор пособия по воспитанию Александр Мусихин не брезговал рукоприкладством и суд признал его виновным по статье "Побои". Когда узнала о выпуске книги, то не смогла сдержать чувств: может ли человек с такой биографией давать профессиональные советы? "Это могло бы касаться строительства, это могло бы касаться дизайна. Если человек дизайнер, и у него дома что попало, это никого не волнует. Но если человек психотерапевт, но в его собственной жизни его собственные дети, и у него с ними такие отношения, которых нет, то я считаю, что это ключевой фактор. В семье было все печально. Он позволял себе в присутствии детей меня избивать. Это было неоднократно. Я под этим готова подписаться. И у меня задокументировано то, что было в суде", - говорит Софья Зеленкова, бывшая супруга Александра Мусихина.

А в этих коробках многолетняя история судебных тяжб. Есть и обвинительный приговор суда. Правда, от наказания Александра Мусихина освободили в связи с амнистией по случаю 70-летия Великой Победы. А вскоре отменили и постановление суда, так как домашние побои в нашей стране перестали быть статьей уголовного кодекса. Сам Александр Мусихин позиционирует себя как семейный психолог. Приглашает на консультации и семинары, учит людей решать конфликты без агрессии. О ситуации, которую обсуждают в сети, сам автор высказывается очень скупо: "Мне кажется, этот вопрос должен решаться не в СМИ, а в рамках правового поля. Ну вышла история и что? Мне написали более 150 человек: "Саша, держись, мы с тобой".

Но личные разбирательства вышли уже на совсем другой уровень. Так интернет-портал "Медуза" обратился в издательство "Эксмо-АСТ". Руководитель отдела по связям с общественностью сообщила, что им не было известно о фактах судебных исков по отношению к автору книги. И сейчас сотрудники издательства наводят справки и уточняют все обстоятельства, связанные с биографией автора.