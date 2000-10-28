Инспекторы проверяют неблагополучные семьи Иркутска каждую неделю 18:05, 26 января 2018 г.



Изменить жизнь - это возможно. Особенно если помощь придет вовремя. В Иркутском районе более 50 семей, которые называют неблагополучными. Все они стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Работе инспекторов исполняется сто лет. Но вместо празднований они отправляются в очередной рейд.

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Первый дом встретил запахом пирогов. На сковороде уже жарится первая партия, вторая ожидает на противне. Мать семейства Светлана отреклась от зеленого змия и ведет хозяйство. На вопрос: как живется, отвечает охотно. "Ну как, нормально. Ребенка растим, за ребенком ухаживаю. Хозяйство держим, поросят держим", - признается Светлана Сергеева.

В холодильнике мясо и фарш, другие запасы хранятся в морозные дни на веранде. Словом, не бедствуют. А недавно все было по-другому. Светлана и ее сестра Наталья совсем запутались в жизни. Скоро сестер снимут с учета, но приглядывать за их семьями инспекторы не перестанут.

И на соседней улице инспекторов встречают люди, которые не понаслышке знакомы с проблемой алкоголя. Надежда воспитывает четырех детей. Ей удалось побороть алкогольную зависимость несколько лет назад. "Ездят и органы опеки к нам. Комиссия, она обязана к нам ездить! Я на учете-то не состою, водку не пью. Когда обращаюсь в сельсовет, помогают. Чего надо, дают. Они нам хорошо помогают, вот участок они мне бесплатно дали как многодетной", - рассказывает Надежда.

Бросили пить - построили дом. И такие случаи, когда, казалось бы, безнадежная семья начинает жить полноценной жизнью, происходят постоянно. "В последнее время ситуация идет на то, что биологическая семья сохраняется, и положительных примеров стало больше", - говорит Ольга Пономарева, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Иркутского района.

Проверки, рейды, использование новых методов работы с семьями дают результат. В многодетной семье из поселка Усть-Куда тоже четверо детей. С ними работают по системе наставничества, когда посторонний человек где-то поможет, где-то посоветует или вовремя заметит неладное. А сами инспекторы в рейды выезжают каждую неделю. Важно успеть вовремя остановить беду.