Персональная выставка Василия Бочанцева 27 января откроется в Иркутской галерее современного искусства 17:05, 26 января 2018 г.



Противоречивое и драматичное творчество незаслуженно забытого художника. В Иркутской галерее современного искусства завтра откроют персональную выставку Василия Бочанцева. Будущий мастер родился в Эхирит-Булагатском районе, затем жил на ленских приисках в Бодайбо. Суровая красота сибирской природы позже отразилась в его картинах. А ленский расстрел 1912 года стал лейтмотивом работ художника. Раз от раза он возвращался к этим трагическим событиям. А его последнее полотно "Реквием" - это апофеоз творческих исканий и раздумий о ленском расстреле.

Картина напоминает икону. Мастер задумывал произведение как триптих, но успел написать лишь центральную его часть. В 1975 году в расцвете сил и вдохновения Василий Бочанцев умер. Его работы спустя много лет у дочери художника приобрела галерея современного искусства. Полотна отреставрировали, и вот впервые с 1975 года открывается персональная выставка мастера. "У него сталкиваются православные и коммунистические мотивы воедино. И вот его палитра жизни, это наверняка был православный человек, но не чуждый коммунистической идеологии. У него монахи изображены, Христос и одновременно изображены строители коммунизма", - говорит Виктор Бронштейн, основатель галереи современного искусства.

Василий Бочанцев закончил суриковский институт в Москве, а после преподавал в Дальневосточном институте искусств. Художника называли "вторым Суриковым". Среди его произведений не найти легких и светлых, даже в пейзажах чувствуется драма и преодоление. На выставке представлено более 40 живописных, акварельных и графических работ художника. Экспозиция будет работать до 11 марта.