Автолюбители жалуются на качество дизельного топлива на заправках Иркутска 17:01, 26 января 2018 г.



Птица замерзает на лету, а топливо в автомобилях становится твердым. Многие счастливые обладатели машин с дизельными двигателями в столь сильные морозы предпочитают пользоваться общественным транспортом. И машина целее, и, как выяснилось, заправиться по-настоящему качественной соляркой в Иркутске негде. Проверить эту информацию отправилась съемочная группа.

Сергей Литвинцев ездит на внедорожнике с дизельным двигателем. Точнее, ездил. Последние две недели его джип с места не двигается. Еще перед новым годом мужчина заправился на одной из АЗС, как обычно припарковался на стоянке, а утром... "Когда стукнули морозы, было -38, -39, я подошел к машине, дело было утром. Под капотом в стакане фильтра прозрачно, у меня видно, что там были уже кристаллы такие. И краник когда открывал, ничего не текло, то есть соляра замерзла полностью. То есть просто двигатель встанет и все, насос не сможет прокачивать топливо", - рассказал Сергей Литвинцев, автолюбитель.

Вот и сейчас, несмотря на незначительную оттепель, заводить машину Сергей не рискует.

Мы решили узнать на автозаправках, как они подготовились к морозам и каким дизельным топливом потчуют потребителя.

- Девушка, не подскажете, а солярка у вас какая? До скольки градусов?

- Ну она вообще идет до -33, то она везде такая. У нас автобусы заправляются, нормально.

- У вас дизель до скольки градусов?

- До -37. Не жалуются люди. Вот, то, что -40 градусов было, жаловались то, что замерзло. А так нормально.

Правда, увидеть на какой-либо заправке наглядное письменное предупреждение нам так и не удалось. Всю информацию предоставляют только операторы, и то когда их об этом спросишь.

- Ни объявления, ничего не весит.

- Заходите сюда, на кассу, и мы каждому клиенту говорим про дизтопливо, что оно до -33.

- Солярка у вас до какой температуры?

- До -33. Но вот было -40, говорят, не замерзла. Если боитесь, присадки можно взять, они понижают температуру.

Кстати, стоит одна бутылка такой арктической присадки около 500 рублей. Хватает ее на 500-2000 литров заправки. Таким образом, цена дизеля со среднерыночной, 43 рубля за литр, увеличивается примерно на рубль - до 44. Ведь без присадок машина не поедет.

Автоюристы говорят: АЗС являются коммерческими организациями и обязаны своевременно предупреждать клиента о свойствах продукции. А что делать, если из-за не совсем зимнего топлива машина вдруг встала в мороз? "Здесь, в первую очередь, необходимо будет обратиться с претензией к организации, где происходила заправка и провести экспертизу на предмет того, соответствует ли дизельное топливо, которое было заправлено в автомобиль, техническим условиям. То есть была ли доведена до потребителя информация о температуре замерзания в наглядной и доступной форме", - отвечает Иван Зубарев, автоюрист.

При этом через суд можно будет вернуть деньги, которые потратили на экспертизу, ремонт и даже заправку авто. А пока автолюбители не унывают и находят даже в таких экстремальных условиях повод для веселья.