Общественные пространства, которые требуют обновления в этом году, определят народным голосованием 16:58, 26 января 2018 г.



Иркутск продолжит преображаться в рамках национального проекта "Комфортная городская среда". В разработке около 30 территорий. Это, например, улица Урицкого, бульвар Гагарина, сад Томсона, парк Авиаторов, Иерусалимский комплекс. Сейчас жители совместно с архитекторами и дизайнерами решают, как должны выглядеть эти места.

Эскизы создают совместно, учитывая все пожелания. Это основное требование программы. Ознакомиться с ними можно будет с 15 февраля на сайте мэрии. А в марте во всех округах Иркутска пройдет прямое рейтинговое голосование за лучший проект. "Голосование будет проводиться по двум направлениям. Какое общественное пространство общегородского значения должно поучаствовать в программе этого года. И второе, это какое районное пространство должно поучаствовать в этом году. И то пространство, которое наберет большее количество голосов, оно однозначно будет включено в реализацию 2018 года", - сообщила Елена Федорова, заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

В 2017-м в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" в Иркутске изменился облик 13 парков, скверов и других общественных пространств. Более 200 дворов благоустроили. В этом году программа будет по-прежнему иметь три источника финансирования: федеральный, областной и местный бюджеты.