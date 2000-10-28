По прогнозу синоптиков 29 января дневные температуры поднимутся до -9, -12 градусов 16:53, 26 января 2018 г.



И, наконец-то, потепление идет в Иркутскую область! После недели сильных аномальных морозов уже к понедельнику, 29 января, синоптики уверяют: погода порадует на всей территории региона. Дневные температуры поднимутся до -9, -12 градусов, ночью будет чуть холоднее: -22, -24.

А вот в ближайшие выходные пока согреться не получится. По сообщению Иркутского Гидрометцентра, 27 января местами в центральных и южных районах сохранятся сильные морозы -42. В западных и северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Поэтому соблюдайте меры безопасности и, конечно, одевайтесь теплее!