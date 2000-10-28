Более 800 человек приняли участие в общегородском родительском собрании 14:24, 26 января 2018 г.



Собрание прошло в рамках образовательного форума Иркутска. На встрече обсудили вопросы государственной итоговой аттестации выпускников, говорили о качестве питания детей в школах и детских садах.

Самых активных родителей, которые помогали образовательным учреждениям в создании комфорта и уюта, отметили благодарственными письмами и наградами. "Любые наши успехи, конечно, невозможны без вас, без активных родителей, которые до глубины души вовлечены в процесс заботы о своих детях, помощи администрации, помощи департаменту образования", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Участники встречи смогли оценить творческие работы родителей и детей, представленные на благотворительной ярмарке, а также выставку продукции комбината питания Иркутска.