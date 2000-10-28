Баскетболисты "Иркута" потерпели поражение от "Спартака-Приморье" 14:22, 26 января 2018 г.



Домашняя игра с лидером соревнований завершилась поражением для "Иркута". "Оранжево-черные" проиграли команде "Спартак-Приморье" из Владивостока со счетом 66:82.

Гости сразу же пошли в атаку. Жирную точку в стартовой четверти поставил экс-игрок "Иркута" Антон Саяпин, попав издалека, - 9:22. В следующем игровом отрезке хозяева успешно сократили разрыв в счете - 34:35. Но этого оказалось недостаточно. Заключительную четверть иркутяне провели неудачно, забив практически в 2 раза меньше, чем оппоненты - 11:22. Итоговый счет встречи закрепил "Спартак-Приморье" на 1-й строчке турнирной таблицы суперлиги. Следующие игры в чемпионате страны для "Иркута" также будут домашними. В начале февраля наши баскетболисты примут соперников из Санкт-Петербурга.