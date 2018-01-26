Три спортсмена из Иркутской области примут участие в Олимпиаде в Южной Корее 14:19, 26 января 2018 г.



Бобслеистки Анастасия Кочержова и Александра Родионова, а также саночник Семен Павличенко допущены Международным олимпийским комитетом для участия в Олимпиаде в Корее.

Всего МОК допустил на Олимпиаду-2018 169 российских спортсменов, они будут выступать под нейтральным флагом. Известные иркутские спортсмены Александр Касьянов и Максим Белугин, очевидно, на Игры не поедут. Также не желают видеть на Зимних играх и саночниц Татьяну Иванову и Викторию Демченко.